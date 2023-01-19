Махно про Емельяненко: «Если бы история с «зашить» работала безотказно… Это уже «потрачено»

Боец Алексей Махно прокомментировал поведение Александра Емельяненко, который был замечен в странном состоянии возле ТЦ в Москве.

«Зашить» Александра? АЕ – это бренд, Емельяненко помогали большие люди. Если бы история с «зашить» работала безотказно… Когда Александр представлял клуб «Ахмат», не было возможности это сделать? Были ресурсы и все возможности, но этого не сделали.

Значит, это не работает. Емельяненко знает достаточно больших людей, которые ему сопереживают в этом недуге. Если бы они могли, то помогли бы. Но это уже «потрачено».

Есть ли ощущения, что его используют? Мне странно поведение менеджмента. Может быть, сам Александр не может смириться с мыслью о том, что он неконкурентен. Сам менеджмент должен ему сказать: «Саша, все. Мы бессильны».

Да, мне кажется, что это «пляски на костях». Люди взаимно за бренд ему платят деньги, менеджмент получает процент. С человеческой точки зрения мне эта история неприятна.

Но сколько раз были разговоры о форме Александра, особенно перед боем с Коваленко? Вы серьезно? Свят – гигант. Он сделал все, что мог, справился со своими внутренними страхами. Все-таки ты выходишь против Александра, а у Коваленко нет за плечами мирового спортивного бэкграунда.

Иногда бывают разговоры о поединке с Тони Джонсоном. Тони сейчас убьет Александра. Поединки с любым тяжеловесом опасны для Емельяненко. Возьмем топов АСА и Fight Nights: Салимгерей Расулов с Евгением Гончаровым и Григорий Пономарев с Юсупом Шуаевым. Они могут покалечить Александра.

Все это выглядит так, что на Емельяненко зарабатывают. Хорошо, что я не видел это видео. Он сам не маленький мальчик, значит, у него такое окружение. Люди же притягиваются по каким-то причинам», – сказал Махно.

Гаджиев про видео с Емельяненко: «Раньше был термин «зашиться». Если выпил – умрешь. Вот, что ему надо сделать»

Александра Емельяненко не пустили в ТЦ из-за странного поведения