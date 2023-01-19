«Всегда был и буду ближе к народу». Емельяненко показал, как помогает дворнику

Боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео, на котором он помогает дворнику чистить снег возле дома.

«Емельяненко всегда был и будет ближе к народу!» – написал боец в телеграм-канале.

Александра Емельяненко не пустили в ТЦ из-за странного поведения

Менеджер Емельяненко: «У нас появились продвижения по бою с Нганну, и Александр решил отметить это дело»