«Всегда был и буду ближе к народу». Емельяненко показал, как помогает дворнику
Боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео, на котором он помогает дворнику чистить снег возле дома.
«Емельяненко всегда был и будет ближе к народу!» – написал боец в телеграм-канале.
Александра Емельяненко не пустили в ТЦ из-за странного поведения
Менеджер Емельяненко: «У нас появились продвижения по бою с Нганну, и Александр решил отметить это дело»
Иначе зачем у человека забирать его рабочий инструмент и на камеру какашку отковыривать ледяную?