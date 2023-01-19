«Всегда был и буду ближе к народу». Емельяненко показал, как помогает дворнику

Теги Александр Емельяненко MMA тяжелый вес (MMA) Бокс/MMA/UFC

Боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео, на котором он помогает дворнику чистить снег возле дома.

«Емельяненко всегда был и будет ближе к народу!» – написал боец в телеграм-канале.

Александра Емельяненко не пустили в ТЦ из-за странного поведения

Менеджер Емельяненко: «У нас появились продвижения по бою с Нганну, и Александр решил отметить это дело»

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6 комментариев

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dedpihto59
Бред‼️
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Великий Алонсо
Ахахах, да он пьяный
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DrDro
Видимо дворник потом будет секундировать его.
Иначе зачем у человека забирать его рабочий инструмент и на камеру какашку отковыривать ледяную?
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здоровяк
по движениям видно, что бухой)
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Andrey Ivanov
В той же куртке,в которой бухой чкался.Либо это было перед запоем))
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Ебздрогыч
Саня сам себя на исправительные работы направил, красавчик!
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