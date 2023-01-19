Мэнни Пакьяо в июне может провести выставочный бой с Энтони Мандином

Теги Мэнни Пакьяо средний вес Энтони Мандин бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо может вернуться в бокс ради выставочного поединка.

Сообщается, что в июне этого года филиппинец может подраться с Энтони Мандином на 15-тысячном стадионе в Порт-Морсби (Паупа-Новая Гвинея). Ожидается, что боксеры подпишут контракт на бой в феврале в Брисбене.

Сейчас Пакьяо 44 года. Последний раз он выходил в ринг в 2021 году, когда проиграл Йорденису Угасу. 47-летний Мандин последний бой провел в 2021-м, проиграв нокаутом Майклу Зерафе.

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