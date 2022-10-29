Бывший чемпион UFC Андерсон Сильва назвал бой мечты.

«Я был бы рад встретиться с Роем Джонсом. Это моя мечта и одна из целей.

Я слежу за господином Джонсом на протяжении всей жизни. Его пример помог мне добиться успехом в моем спорте», – сказал Сильва.

30 октября Андерсон проведет боксерский поединок с блогером Джейком Полом.

Андерсон Сильва: «Бой с Роем Джонсом – это моя мечта и одна из целей»

Джейк Пол: «У Сильвы есть все, чтобы победить меня. Все ММА-сообщество ждет, что я проиграю»