Жена Емельяненко: «Если бы Федор сделал попытки, то Саша бы точно пошел навстречу. Ему легче помириться»

Полина Емельяненко, супруга бойца , рассказала об отношениях мужа с братом .

– Как ты думаешь, почему у таких близких, родных людей так все сложилось?

– Произошел какой-то разлад, и они не смогли помириться, вернуть все назад.

– Не знаешь, что произошло?

– Знаю, но не хотела бы об этом говорить. Пусть это будет их тема. Думаю, все видели, слышали и много знают про их конфликт или не конфликт… Просто люди решили не общаться.

– Ты понимаешь, что это сложно, когда такой близкий человек – не просто друг, а родная кровь – и не общается. Можешь представить себя на их месте?

– Я бы так не смогла. Быстро отхожу и вообще не сильно обидчивая. Не знаю, как так можно. Думаю, в принципе это решение Федора. Если бы он сделал попытки, то Саша бы точно пошел навстречу.

Муж тоже не может долго хранить какую-то обиду. Ему легче помириться, считаю. А Феде, видимо, проще не общаться и вычеркнуть брата из жизни. Это тоже выбор. У него – вот такой.

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