Хавьер Мендес: «Чимаев – воин. Он будет становиться только лучше»

Тренер зала AKA Хавьер Мендес оценил выступление шведского полусредневеса в UFC.

«Мое отношение к Чимаеву после боя с не изменилось. Но я думаю, что у людей изменилось восприятие Бернса.

Они отдают ему должное, так как двумя большими неудачами Гилберта были бои с чемпионом Камару Усманом и Хамзатом.

Чимаев — воин. Он вышел на войну и выиграл сражение. Он будет становиться только лучше», – считает Мендес.

28-летний Чимаев идет на серии из пяти побед подряд в и занимает третье место в рейтинге полусредневесов.

Даниэль Кормье: «Хамзату Чимаеву стоит подраться с Белалом Мухаммадом»

Чимаев хочет бой с Нейтом Диазом: «Я разобью этого мальчика. Он больше не будет прежним Диазом»