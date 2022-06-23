Хавьер Мендес: «Чимаев – воин. Он будет становиться только лучше»

Тренер зала AKA Хавьер Мендес оценил выступление шведского полусредневеса Хамзата Чимаева в UFC.
«Мое отношение к Чимаеву после боя с Гилбертом Бернсом не изменилось. Но я думаю, что у людей изменилось восприятие Бернса.
Они отдают ему должное, так как двумя большими неудачами Гилберта были бои с чемпионом Камару Усманом и Хамзатом.
Чимаев — воин. Он вышел на войну и выиграл сражение. Он будет становиться только лучше», – считает Мендес.
28-летний Чимаев идет на серии из пяти побед подряд в UFC и занимает третье место в рейтинге полусредневесов.
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