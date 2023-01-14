Эдвардс – о Чимаеве: «Он хорош, но не такой монстр, каким его подает UFC»

Чемпион UFC в полусреднем весе заявил, что считает несколько переоцененным бойцом.

По мнению Леона, UFC приложил руку к появлению у Чимаева репутации неуязвимого бойца.

«Он хороший боец, но я не думаю, что он тот неприкасаемый монстр, каким его подает UFC. Он сильный боец, он хорош, но всегда есть способы победить таких парней.

Вот почему у меня победная серия из 11 боев. Я не собираюсь просто пойти туда и подраться. Я знаю, как биться», – сказал Эдвардс.

Чимаев про бой за титул: «Мне обещают его после каждого поединка»