Эдвардс – о Чимаеве: «Он хорош, но не такой монстр, каким его подает UFC»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс заявил, что считает Хамзата Чимаева несколько переоцененным бойцом.

По мнению Леона, UFC приложил руку к появлению у Чимаева репутации неуязвимого бойца.

«Он хороший боец, но я не думаю, что он тот неприкасаемый монстр, каким его подает UFC. Он сильный боец, он хорош, но всегда есть способы победить таких парней.

Вот почему у меня победная серия из 11 боев. Я не собираюсь просто пойти туда и подраться. Я знаю, как биться», – сказал Эдвардс.

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