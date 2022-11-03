Александр Емельяненко: «Я не вижу, как можно запретить поп-ММА на законодательном уровне. Запретите тогда и смешанные единоборства, и бокс»

прокомментировал желание своего брата и главы Союза ММА Федора Емельяненко запретить поп-ММА и кулачные бои.

«Не только в поп-ММА, во всех промоушенах, даже в профессиональных, есть моменты (с неуважением соперников). Это часть работы по привлечению зрителя. У каждого своя дорога к поединку.

Каждый как может оставляет о себе память в смешанных единоборствах. Кто-то красиво говорит, кто-то занимается чем-то другим.

Я не вижу, как можно запретить поп-ММА на законодательном уровне. Запретите тогда и смешанные единоборства, и бокс. Там тоже на пресс-конференциях друг на друга кидаются.

Люди спокойно бьют кулаками по столу, и все улыбаются. Каждому свое», – сказал Емельяненко.

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