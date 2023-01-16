Миочич – о бое Гана и Джонса: «Подерусь с победителем в июле»

Второй номер тяжелого веса UFC Стипе Миочич поделился мнением о бое между и за титул чемпиона дивизиона.

«4 марта – мне нравится. Подерусь с победителем в июле», – написал Миочич в соцсетях.

Джонс и Ган подерутся 4 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе. Пояс чемпиона тяжелого веса стал вакантным после ухода из промоушена Фрэнсиса Нганну.

Последний раз Миочич дрался в марте-2021, когда проиграл Нганну и лишился титула чемпиона дивизиона.

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