Миочич – о бое Гана и Джонса: «Подерусь с победителем в июле»
Второй номер тяжелого веса UFC Стипе Миочич поделился мнением о бое между Сирилом Ганом и Джоном Джонсом за титул чемпиона дивизиона.
«4 марта – мне нравится. Подерусь с победителем в июле», – написал Миочич в соцсетях.
Джонс и Ган подерутся 4 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе. Пояс чемпиона тяжелого веса стал вакантным после ухода из промоушена Фрэнсиса Нганну.
Последний раз Миочич дрался в марте-2021, когда проиграл Нганну и лишился титула чемпиона дивизиона.
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