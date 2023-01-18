Фрэнсис Нганну рассказал о требованиях к UFC: «Я видел, как они использовали силу против меня, и не хочу, чтобы это повторилось»

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе рассказал о требованиях к промоушену, которые он просил для продления контракта.

«В целом, я в порядке. У меня нет стресса, чувствую себя хорошо по этому поводу. Я очень счастлив. Знаю, что все сделал правильно и ни о чем не жалею.

Я бы не сделал ничего по-другому, если бы мне пришлось снова пройти через это. Это спорт, это бизнес. У меня есть моя личная жизнь в Камеруне. Я со своей семьей – это то, что имеет значение. Не беспокойтесь обо мне.

Не садитесь за стол переговоров, ожидая получить все, что хотите. И ожидая того, что другая сторона продемонстрирует свою готовность или хотя бы попытается.

Я просил UFC о многом, но это не значит, что я ожидал этого. Я ожидал, по крайней мере, одну или две вещи. Я просил о праве спонсорства, которое у нас отобрали. Я попросил медицинскую страховку. Попросил адвоката, кого-нибудь на заседании правления, кто будет защищать бойцов. Я просто хотел, чтобы (они) знали, что есть кое-что, чего я действительно хочу.

В этом контракте я не являюсь независимым подрядчиком. Я не имею прав. У меня нет никакой власти. Я передаю всю власть вам, ребята. Я видел в прошлом, как они использовали силу против меня, и я не хочу, чтобы это повторилось», – сообщил Нганну.

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