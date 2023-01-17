Фьюри обратился к Усику: «Я иду за тобой, кролик»

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри записал видеообращение к .

«Это вызов, Усик. Средний вес. Я иду за тобой, кролик. Ты знаешь, кто я. Я цыганский король. В истории был только один король», – написал Фьюри. К тексту он добавил хэштег «беги, кролик, беги».

Ранее Фьюри и Усик согласились провести бой друг с другом. Возможное место – одна из стран Ближнего Востока.

Усик против Фьюри – суперафиша, которую мы никогда не дождемся. Бой вообще будет?

«А где ты, пузо?» Усик опубликовал фото в плавках и обратился к Фьюри