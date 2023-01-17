Фьюри обратился к Усику: «Я иду за тобой, кролик»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик - Фьюри Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри записал видеообращение к Александру Усику.

«Это вызов, Усик. Средний вес. Я иду за тобой, кролик. Ты знаешь, кто я. Я цыганский король. В истории был только один король», – написал Фьюри. К тексту он добавил хэштег «беги, кролик, беги».

Ранее Фьюри и Усик согласились провести бой друг с другом. Возможное место – одна из стран Ближнего Востока.

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