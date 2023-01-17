«Я счастлив. У меня столько денег, что я в жизни не мог представить». Тренер Нганну раскрыл детали переговоров с UFC

Эрик Никсик, тренер экс-чемпиона UFC в тяжелом весе , прокомментировал уход француза из промоушена.

«Мы встретились с и Хантером Кэмпбеллом после UFC 270 и отлично поужинали. Я чувствовал, что дела идут в правильном направлении.

После того, как мы сели в машину, Фрэнсис посмотрел на меня и сказал: «Если я подпишу эту сделку, не рискуя, не сделав всего того, что обещал, я предам сам себя. Я отказываюсь это делать. У меня есть позиция, и я смогу изменить ситуацию».

Сейчас он говорит: «Я счастлив. У меня столько денег, что я в жизни не мог представить. Кроме того, я в том положении, о котором никогда не мог и мечтать», – сказал Никсик.

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