Петр Ян про тренировку сына: «Каждый день 150 отжиманий, 100 приседаний, 50 пресс»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян рассказал, как тренируется его сын Даниил.

«Каждый день 150 отжиманий, 100 приседаний, 50 пресс», – написал боец.

Ранее Ян сообщал, что запрещает сыну играть в игры, если он перед этим не сделает 100 отжиманий.

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2 комментария

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MATRiX
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Эх, помню как в детстве было хорошо со своим весом работать, помню как делал за один подход миллиард отжиманий, пресса и т.д. А сейчас цифры мягко говоря далеки от тех, довольно средние, хотя по физухе в своём весе относительно хорош.
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Ярый член
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это база
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