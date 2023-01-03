Петр Ян про тренировку сына: «Каждый день 150 отжиманий, 100 приседаний, 50 пресс»

Бывший чемпион в легчайшем весе Петр Ян рассказал, как тренируется его сын Даниил.

«Каждый день 150 отжиманий, 100 приседаний, 50 пресс», – написал боец.

Ранее Ян сообщал, что запрещает сыну играть в игры, если он перед этим не сделает 100 отжиманий.

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