Уоррен – о бое Усика и Фьюри: «IBF избавилась от обязательной защиты. Все выглядит позитивно»

Теги Фрэнк Уоррен Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик - Фьюри Бокс/MMA/UFC

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал о статусе переговоров по проведению боя между Фьюри и Александром Усиком.

«Мы все действительно уверены, что это произойдет. Еще многое предстоит уладить, но я искренне верю, что это произойдет. IBF избавилась от обязательной защиты [для Усика], они ее отменили. Все выглядит позитивно», – сказал Уоррен.

На данный момент Усик владеет поясами IBF, IBO и WBO в тяжелом весе, Фьюри – WBC.

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2 комментария

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Александр Степанов
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Ответ Аккайын Жасов
Wba у кого?
Тоже у Усика. Просто Николай Живоглядов решил, что и так сойдет 👌🏻
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Аккайын Жасов
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Wba у кого?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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