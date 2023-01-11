Уоррен – о бое Усика и Фьюри: «IBF избавилась от обязательной защиты. Все выглядит позитивно»
Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал о статусе переговоров по проведению боя между Фьюри и Александром Усиком.
«Мы все действительно уверены, что это произойдет. Еще многое предстоит уладить, но я искренне верю, что это произойдет. IBF избавилась от обязательной защиты [для Усика], они ее отменили. Все выглядит позитивно», – сказал Уоррен.
На данный момент Усик владеет поясами IBF, IBO и WBO в тяжелом весе, Фьюри – WBC.
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