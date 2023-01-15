Махачев поздравил Умара Нурмагомедова с победой: «Он будет чемпионом»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев отреагировал на победу Умара Нурмагомедова на UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе.
Россиянин в первом раунде нокаутировал Раони Барселоса.
«Он будет чемпионом. Умар, поздравляю, братишка», – написал Махачев.
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