Умар Нурмагомедов – о брате Усмане: «Он лучше меня по всем аспектам»

Боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов ответил на вопрос о родном брате Усмане, владеющем титулом в легком весе.

«Кто лучше, я или ? Усман! По всем аспектам. Этот парень лучший. Это же мой брат. Почему он не может быть лучше?

Я буду только счастлив, если он сможет завоевать все титулы на свете. Это же мой братишка», – сказал Умар.

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