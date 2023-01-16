Умар Нурмагомедов – о брате Усмане: «Он лучше меня по всем аспектам»

Теги UFC Bellator Умар Нурмагомедов Усман Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов ответил на вопрос о родном брате Усмане, владеющем титулом Bellator в легком весе.

«Кто лучше, я или Усман? Усман! По всем аспектам. Этот парень лучший. Это же мой брат. Почему он не может быть лучше?

Я буду только счастлив, если он сможет завоевать все титулы на свете. Это же мой братишка», – сказал Умар.

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6 комментариев

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Александр Степанов
Ответ Akhyad Nuraev
А теперь сравните с братьями Емельяненко
И зачем?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
уличный иуда
Ответ Николай Живоглядов
Так вот: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/vokrug_shum/3108341.html
Я чего-то не знал что у Хабиба родной брат есть. Странно что он не в спорте…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арни Терминатор
Ответ Drob003
Что то Нурмагомедовых много стало. Пади их разбери кто есть кто.
Саид не родственник а остальные братья.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Живоглядов
Ответ Drob003
Что то Нурмагомедовых много стало. Пади их разбери кто есть кто.
Так вот:

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/vokrug_shum/3108341.html
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Drob003
Что то Нурмагомедовых много стало. Пади их разбери кто есть кто.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Akhyad Nuraev
А теперь сравните с братьями Емельяненко
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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