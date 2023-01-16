Умар Нурмагомедов – о брате Усмане: «Он лучше меня по всем аспектам»
Боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов ответил на вопрос о родном брате Усмане, владеющем титулом Bellator в легком весе.
«Кто лучше, я или Усман? Усман! По всем аспектам. Этот парень лучший. Это же мой брат. Почему он не может быть лучше?
Я буду только счастлив, если он сможет завоевать все титулы на свете. Это же мой братишка», – сказал Умар.
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https://www.sports.ru/tribuna/blogs/vokrug_shum/3108341.html