Мокаев 18 марта подерется с Фильхо. Это будет четвертый бой Мухаммада за год

Теги наилегчайший вес UFC MMA Мухаммад Мокаев UFC 286 Бокс/MMA/UFC

Британо-дагестанский боец UFC Мухаммад Мокаев узнал имя следующего соперника.

18 марта на UFC 286 в Лондоне Мокаев подерется с бразильцем Джафелем Фильхо.

«Я самый активный боец в наилегчайшем весе UFC! Нравится вам это или нет, мне все равно!

18 марта у меня будет четвертый бой за 12 месяцев! Я увижу своих людей в Лондоне», – написал Мокаев в соцсетях.

Мокаев вывихнул плечо и перенесет операцию. Год назад в тот же день он сломал руку

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1 комментарий

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уличный иуда
После победы над каким-то Фильо, будет орать что он чемпион и тому прочее.
И да Даша Смит, что за ФильХо?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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