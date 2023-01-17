Мокаев 18 марта подерется с Фильхо. Это будет четвертый бой Мухаммада за год

Британо-дагестанский боец UFC Мухаммад Мокаев узнал имя следующего соперника.

18 марта на UFC 286 в Лондоне Мокаев подерется с бразильцем Джафелем Фильхо.

«Я самый активный боец в наилегчайшем весе UFC! Нравится вам это или нет, мне все равно!

18 марта у меня будет четвертый бой за 12 месяцев! Я увижу своих людей в Лондоне», – написал Мокаев в соцсетях.

Мокаев вывихнул плечо и перенесет операцию. Год назад в тот же день он сломал руку