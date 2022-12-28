Белал Мухаммад: «Подерусь с Чимаевым в Лондоне, даже если он провалит взвешивание»

Топовый полусредневес UFC Белал Мухаммад хочет подраться с или 18 марта на турнире UFC 286 в Лондоне.

«Мой бой с Леоном имеет наибольший смысл. Как вариант, можете организовать бой с Чимаевым в том же карде, и я подерусь с ним в Лондоне, даже если он провалит взвешивание, как в прошлый раз. Пусть это будет претендентский бой.

В любом случае я буду в Лондоне. Где бы ни был титул, я хочу быть там. Я хочу быть в этом карде. Если что-то пойдет не так, я готов выйти на замену, или, если встречу Эдвардса на улице, мы можем решить все прямо там», – сказал Мухаммад.

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