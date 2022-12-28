Белал Мухаммад: «Подерусь с Чимаевым в Лондоне, даже если он провалит взвешивание»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Хамзат Чимаев UFC 286 Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Белал Мухаммад хочет подраться с Леоном Эдвардсом или Хамзатом Чимаевым 18 марта на турнире UFC 286 в Лондоне.

«Мой бой с Леоном имеет наибольший смысл. Как вариант, можете организовать бой с Чимаевым в том же карде, и я подерусь с ним в Лондоне, даже если он провалит взвешивание, как в прошлый раз. Пусть это будет претендентский бой.

В любом случае я буду в Лондоне. Где бы ни был титул, я хочу быть там. Я хочу быть в этом карде. Если что-то пойдет не так, я готов выйти на замену, или, если встречу Эдвардса на улице, мы можем решить все прямо там», – сказал Мухаммад.

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6 комментариев

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Арни Терминатор
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Ответ j-rich
На месте Чимаева я бы вообще вес не гонял, посмотрел бы я тогда на реакцию Мухаммада во время взвешивания)
😀
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Timurbai
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Ответ Ruslan Isaev
Как думаете если бы Усман не проиграл Эдвардсу, Чимаеву дали бы титульник?
Очень вероятно , что да. Ну и если бы Хамзат не провалил взвешивание…
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Егор Крид58
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Ответ Ruslan Isaev
Как думаете если бы Усман не проиграл Эдвардсу, Чимаеву дали бы титульник?
100% он вроде следующий претендент
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Алексей Поляков
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Ответ Ruslan Isaev
Как думаете если бы Усман не проиграл Эдвардсу, Чимаеву дали бы титульник?
Мне кажется что нет. А теперь после провала на взвешивании тем более. Дядя Дана этого не любит, если конечно ты не приносишь очень много денег)
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Ruslan Isaev
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Как думаете если бы Усман не проиграл Эдвардсу, Чимаеву дали бы титульник?
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j-rich
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На месте Чимаева я бы вообще вес не гонял, посмотрел бы я тогда на реакцию Мухаммада во время взвешивания)
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