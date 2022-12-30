Мокаев вывихнул плечо и перенесет операцию. Год назад в тот же день он сломал руку

Теги легчайший вес UFC MMA Мухаммад Мокаев UFC 286 Бокс/MMA/UFC

Британский боец легчайшего дивизиона UFC Мухаммад Мокаев сообщил, что ему предстоит перенести операцию на плече из-за вывиха.

«К сожалению, я вывихнул плечо, теперь буду ждать операции! Благодаря вам, моим фанатам, я вернусь как можно скорее. Обещаю! Люблю вас всех!

Точно в тот же день в прошлом году я сломал руку перед своим дебютом в UFC в Лондоне. Я сделаю все, чтобы драться в карде на UFC 286.

Я хотел отложить операцию, но у меня не получается даже поднять руку», – написал Мокаев.

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2 комментария

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Pronger
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Так он уже сделал операцию
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ситинец
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Здоровье тебе...
Держим газ🤜🤛
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