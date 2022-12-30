Мокаев вывихнул плечо и перенесет операцию. Год назад в тот же день он сломал руку

Британский боец легчайшего дивизиона UFC Мухаммад Мокаев сообщил, что ему предстоит перенести операцию на плече из-за вывиха.

«К сожалению, я вывихнул плечо, теперь буду ждать операции! Благодаря вам, моим фанатам, я вернусь как можно скорее. Обещаю! Люблю вас всех!

Точно в тот же день в прошлом году я сломал руку перед своим дебютом в UFC в Лондоне. Я сделаю все, чтобы драться в карде на UFC 286.

Я хотел отложить операцию, но у меня не получается даже поднять руку», – написал Мокаев.

Кара-Франс снялся с боя против Переса на UFC 284. Его хочет заменить Мокаев

Мокаев готов выйти на коротком уведомлении на бой с Кара-Франсом