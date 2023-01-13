Бетербиев про подсказки Усика Ярду: «Что он мог ему дать?»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Александр Усик бокс Энтони Ярд Бетербиев – Ярд Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев отреагировал на информацию о том, что Александр Усик подсказал Энтони Ярду, как драться с россиянином.

Ранее британец сообщал, что украинец дал ему совет, когда они сидели рядом на вечере бокса Тайсон Фьюри – Дерек Чисора.

«Не знаю, что Усик мог ему сказать. Если это ему поможет, то это здорово для него. Что мог Усик ему дать?» – сказал Бетербиев.

В любительском боксе Усик одержал две победы над россиянином. 28 января в Лондоне Бетербиев подерется с Ярдом.

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1 комментарий

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Denis0017
Против лома нет приема
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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