Бетербиев про подсказки Усика Ярду: «Что он мог ему дать?»
Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев отреагировал на информацию о том, что Александр Усик подсказал Энтони Ярду, как драться с россиянином.
Ранее британец сообщал, что украинец дал ему совет, когда они сидели рядом на вечере бокса Тайсон Фьюри – Дерек Чисора.
«Не знаю, что Усик мог ему сказать. Если это ему поможет, то это здорово для него. Что мог Усик ему дать?» – сказал Бетербиев.
В любительском боксе Усик одержал две победы над россиянином. 28 января в Лондоне Бетербиев подерется с Ярдом.
Энтони Ярд: «Усик дал мне совет перед боем с Бетербиевым. Это останется между нами»
Бетербиев и Ярд провели первую дуэль взглядов перед поединком
1 комментарий