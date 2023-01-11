Бетербиев – о драках на улицах: «К сожалению, бывало. Старайтесь решать конфликты словами»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе рассказал, что он участвовал в уличных драках.

«К сожалению, такое было. Но не назвал бы я тот момент настоящей серьезной дракой.

Могу сказать только одно: старайтесь решить конфликт словами, а драться надо в ринге, что мы и сделаем 28 января», – сказал Бетербиев.

28 января Бетербиеву предстоит бой против за титулы IBF, WBO и WBC.

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