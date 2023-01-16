Президент BKFC: «Надеемся, что фанаты увидят Нганну в нашей клетке в 2023 году»

Президент BKFC Дэвид Фельдман сказал, что его промоушен заинтересован в приглашении экс-чемпиона UFC в тяжелом весе .

«Мы сильно заинтересованы в подписании Фрэнсиса Нганну и хотели бы, чтобы он выступал в тяжелом весе BKFC. Мы планируем сотрудничество и надеемся, что фанаты увидят его в клетке BKFC в 2023 году», – сказал Фельдман.

15 января президент промоушена Дана Уайт сказал, что Нганну отказался от нового контракта. Он выступал в UFC с 2015 года и в последнем бою против Сирила Гана защитил титул чемпиона в тяжелом весе.

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