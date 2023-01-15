Рамазан Исмаилов: «Умар Нурмагомедов является угрозой для любого топа. Еще пару боев и он может претендовать на титул»

Тренер и брат Магомеда Исмаилова Рамазан Исмаилов оценил навыки , который на UFC Fight Night 217 нокаутировал Раони Барселоса в первом раунде.

«Умар является угрозой для любого топа. По последнему бою мы увидели, что он может драться в стойке. Раньше видели, что он борется. Он уже не ставит акцент на борьбу.

Он может сделать акцент на ударку, потому что хорошо работает с обеих стоек. У него есть нокаутирующий удар. Он – угроза для любого бойца. В частности для Шона О’Мэлли любой боец.

Для американца неудобны все соперники, которые хорошо борются на уровне UFC, обладают отработанной базой борьбы.

Еще пару боев и Умар может претендовать на титул. Ему дадут бойца из топ-10, потом из топ-5 и он уже претендент. Хороший разносторонний боец», – сказал Исмаилов-старший.

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