Умар Нурмагомедов: «В конце 2024 года я буду претендентом номер один»

Боец легчайшего дивизиона UFC Умар Нурмагомедов пообещал стать претендентом номер один в следующем году.

«Я думаю, что в следующем году [подерусь за титул]. В этом году я намерен провести три-четыре боя, а в следующем году, в конце года, я буду претендентом номер один», – сказал Нурмагомедов.

Бой Умара и Раони Барселоса состоится в рамках турнира UFC Fight Night 217, который пройдет в Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 15 января.

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