Умар Нурмагомедов и Роман Копылов получили бонусы за «Выступление вечера» на UFC Fight Night 217

Президент UFC Дана Уайт подвел итоги турнира 217.

По 50 тысяч долларов за «Выступление вечера» получили Умар Нурмагомедов, , Дэн Иге и Аллан Насцименто.

Ни один из поединков турнира не был признан «Боем вечера».

Нурмагомедов победил Раони Барселоса нокаутом в первом раунде, Копылов одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над Пунахеле Сориано.

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