Умар Нурмагомедов и Роман Копылов получили бонусы за «Выступление вечера» на UFC Fight Night 217
Президент UFC Дана Уайт подвел итоги турнира UFC Fight Night 217.
По 50 тысяч долларов за «Выступление вечера» получили Умар Нурмагомедов, Роман Копылов, Дэн Иге и Аллан Насцименто.
Ни один из поединков турнира не был признан «Боем вечера».
Нурмагомедов победил Раони Барселоса нокаутом в первом раунде, Копылов одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над Пунахеле Сориано.
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