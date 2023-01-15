Умар Нурмагомедов и Роман Копылов получили бонусы за «Выступление вечера» на UFC Fight Night 217

Теги легчайший вес UFC Дана Уайт MMA средний вес (MMA) Роман Копылов UFC Fight Night Умар Нурмагомедов Дэн Иге Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт подвел итоги турнира UFC Fight Night 217.

По 50 тысяч долларов за «Выступление вечера» получили Умар Нурмагомедов, Роман Копылов, Дэн Иге и Аллан Насцименто.

Ни один из поединков турнира не был признан «Боем вечера».

Нурмагомедов победил Раони Барселоса нокаутом в первом раунде, Копылов одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над Пунахеле Сориано.

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2 комментария

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Жора где ты был?
Ответ Dayanch Orazov
Очень рад за Копылова, не знаю что случилось но верю что он может топ 10 драться.
У него борьбы нет от слова совсем. Так и будет где-то рядом, максимум может залетит в топ-15 если еще пару ударников получит.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dayanch Orazov
Очень рад за Копылова, не знаю что случилось но верю что он может топ 10 драться.
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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