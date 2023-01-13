Петр Ян про бой Нурмагомедов – Барселос: «Победа Умара болевым или удушающим»
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян дал прогноз на бой между Умаром Нурмагомедовым и Раони Барселосом.
«Я думаю, что бой закончится в пользу Умара болевым или удушающим приемом», – сказал Ян в социальных сетях.
Бой Нурмагомедова и Барселоса состоится 15 января на UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе.
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