Петр Ян про бой Нурмагомедов – Барселос: «Победа Умара болевым или удушающим»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян UFC Fight Night Умар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян дал прогноз на бой между Умаром Нурмагомедовым и Раони Барселосом.

«Я думаю, что бой закончится в пользу Умара болевым или удушающим приемом», – сказал Ян в социальных сетях.

Бой Нурмагомедова и Барселоса состоится 15 января на UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе.

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