UFC Fight Night 217: Нурмагомедов – Барселос, Стриклэнд – Имавов

В ночь на 15 января в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC Fight Night 217, в главном событии которого пройдет бой в среднем весе между (25-5) и Нассурдином Имавов (12-3).

Другие бои главного карда:

Дэн Иге (15-6) vs. Дэймон Джексон (22-4-1) в полулегком весе;

(9-2) vs. Пунахеле Сориано (9-2) в среднем весе;

(14-8) vs. Кетлин Виейра (13-2) в легчайшем весе;

Раони Барселос (17-3) vs. (15-2) в легчайшем весе.

Ивамов дал прогноз на бой Махачева и Волкановски: «У Алекса в этом бою очень маленький шанс»

Боец UFC рассказал, как чуть не умер от опоясывающего лишая: «Меня словно взяли на удушающий прием»