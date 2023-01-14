UFC Fight Night 217: Нурмагомедов – Барселос, Стриклэнд – Имавов

Теги UFC Ракель Пеннингтон Роман Копылов Кетлин Виейра Умар Нурмагомедов Шон Стриклэнд Дэн Иге Нассурдин Имавов Бокс/MMA/UFC

В ночь на 15 января в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC Fight Night 217, в главном событии которого пройдет бой в среднем весе между Шоном Стриклэндом (25-5) и Нассурдином Имавов (12-3).

Другие бои главного карда:

Дэн Иге (15-6) vs. Дэймон Джексон (22-4-1) в полулегком весе;

Роман Копылов (9-2) vs. Пунахеле Сориано (9-2) в среднем весе;

Ракель Пеннингтон (14-8) vs. Кетлин Виейра (13-2) в легчайшем весе;

Раони Барселос (17-3) vs. Умар Нурмагомедов (15-2) в легчайшем весе.

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1 комментарий

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RAMIK
Рекорд Умара 15-2? Смешно
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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