UFC Fight Night 217: Нурмагомедов – Барселос, Стриклэнд – Имавов
В ночь на 15 января в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC Fight Night 217, в главном событии которого пройдет бой в среднем весе между Шоном Стриклэндом (25-5) и Нассурдином Имавов (12-3).
Другие бои главного карда:
Дэн Иге (15-6) vs. Дэймон Джексон (22-4-1) в полулегком весе;
Роман Копылов (9-2) vs. Пунахеле Сориано (9-2) в среднем весе;
Ракель Пеннингтон (14-8) vs. Кетлин Виейра (13-2) в легчайшем весе;
Раони Барселос (17-3) vs. Умар Нурмагомедов (15-2) в легчайшем весе.
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