Фергюсон обратился к Джейку Полу: «Ты можешь стать одним из моих учеников, чемп. Только чемпионское дерьмо»
Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон отреагировал на грядущий дебют Джейка Пола в ММА.
Напомним, что видеоблогер и начинающий боксер подписал контракт с промоушеном PFL.
«Дай мне знать, когда тебе понадобится хороший тренер по ММА, Джейк Пол. Ты можешь стать одним из моих учеников, чемп. Только чемпионское дерьмо», – написал Тони в соцсетях.
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