Фергюсон обратился к Джейку Полу: «Ты можешь стать одним из моих учеников, чемп. Только чемпионское дерьмо»

Теги UFC легкий вес (MMA) PFL / WSOF Тони Фергюсон Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон отреагировал на грядущий дебют Джейка Пола в ММА.

Напомним, что видеоблогер и начинающий боксер подписал контракт с промоушеном PFL.

«Дай мне знать, когда тебе понадобится хороший тренер по ММА, Джейк Пол. Ты можешь стать одним из моих учеников, чемп. Только чемпионское дерьмо», – написал Тони в соцсетях.

«Только чемпионское дерьмо». Тони Фергюсон провел тренировку на пляже и прокатился на коне

Конор – о контракте Пола с PFL: «Какой же идиот. Ради чего, дурачок?»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
stif 95
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пора перестать делать shit, и начать делать стоящие вещи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Denis0017
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вряд ли Пол согласится учиться башкой удары ловить
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий