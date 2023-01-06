Фергюсон обратился к Джейку Полу: «Ты можешь стать одним из моих учеников, чемп. Только чемпионское дерьмо»

Бывший временный чемпион в легком весе Тони Фергюсон отреагировал на грядущий дебют в ММА.

Напомним, что видеоблогер и начинающий боксер подписал контракт с промоушеном PFL.

«Дай мне знать, когда тебе понадобится хороший тренер по ММА, Джейк Пол. Ты можешь стать одним из моих учеников, чемп. Только чемпионское дерьмо», – написал Тони в соцсетях.

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