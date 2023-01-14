Джонсон вызвал Фергюсона на бой: «Йоу, если ты все еще в большой игре, дадим фанатам то, что они хотят»

Боец UFC Майкл Джонсон обратился к бывшему временному чемпиону в легком весе Тони Фергюсону, который идет на серии из пяти поражений.

«Йоу, Тони Фергюсон. Не уверен, что ты все еще в большой игре, но если да, и ты хочешь вернуться в 70 кг, я дам тебе шанс вернуться.

Или мы можем сделать это 77 кг! Дадим фанатам то, что они хотят!» – написал Джонсон в соцсетях.

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