Боец UFC рассказал, как чуть не умер от опоясывающего лишая: «Меня словно взяли на удушающий прием»

Теги происшествия UFC средний вес (MMA) Бокс/MMA/UFC

Пунахеле Сориано, средневес UFC, рассказал, как перед боем с Далчей Лунгиамбулой заболел опоясывающим лишаем.

«На самом деле я никому не говорил, но мне стало очень, очень плохо. Думаю, я чуть не умер. У меня был опоясывающий лишай, который привел к отеку на лице и сердце.

Забавно, в итоге я попал в больницу, где мне дали антибиотики и все такое.

Помню, как в ночь перед боем просто лежал на диване и мне казалось, что словно попал на удушающий.

Я подумал: «Возможно, после этой ночи я не проснусь. Надеюсь, что проснусь». А потом уснул, но очнулся», – сказал Сориано.

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6 комментариев

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Katin Dag
Ответ uranj
А без лекарств просто так не пройдёт?
Там недорогие лекарства уколы-районе 1000 р потолок-на самотек бросать не стоит
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Katin Dag
Ответ uranj
А без лекарств просто так не пройдёт?
В вообще слышал кто по 2 3 месяца мучается
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Katin Dag
Ответ uranj
А без лекарств просто так не пройдёт?
Думаю нет
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Zidane 21
Опоясывающий лишай антибиотиками лечили?)))
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uranj
Ответ Katin Dag
Я отца за 2 недели вылечил,зеленкой уколами и таблетками-но зрелище то еще было😀
А без лекарств просто так не пройдёт?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Katin Dag
Я отца за 2 недели вылечил,зеленкой уколами и таблетками-но зрелище то еще было😀
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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