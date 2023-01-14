Боец UFC рассказал, как чуть не умер от опоясывающего лишая: «Меня словно взяли на удушающий прием»

Пунахеле Сориано, средневес UFC, рассказал, как перед боем с Далчей Лунгиамбулой заболел опоясывающим лишаем.

«На самом деле я никому не говорил, но мне стало очень, очень плохо. Думаю, я чуть не умер. У меня был опоясывающий лишай, который привел к отеку на лице и сердце.

Забавно, в итоге я попал в больницу, где мне дали антибиотики и все такое.

Помню, как в ночь перед боем просто лежал на диване и мне казалось, что словно попал на удушающий.

Я подумал: «Возможно, после этой ночи я не проснусь. Надеюсь, что проснусь». А потом уснул, но очнулся», – сказал Сориано.

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