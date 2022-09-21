Майкл Чендлер: «Тони Фергюсону нужно обязательно сделать перерыв, дать своему телу отдохнуть и восстановиться»

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Легковес UFC Майкл Чендлер дал совет Тони Фергюсону, который потерпел пятое поражение подряд от Нейта Диаза на UFC 279.

«Мне нравится Тони, я его фанат, и все те годы, что он дерется в UFC, за ним было невероятно интересно наблюдать.

Не хочу ему указывать, но я желаю ему всего самого наилучшего. Надеюсь, что он возьмет небольшой перерыв и отдохнет.

Считаю безумием тот факт, что он выходил в октагон в позапрошлые выходные, потому что я еще не дрался, а он был тем, кто оказался в нокауте в нашем бою.

Тони обязательно нужно сделать перерыв, дать своему телу отдохнуть и восстановиться», – считает Чендлер.

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