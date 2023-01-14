Кечинов о Хабибе в футболе: «У него есть связи и влияние, но этим должен заниматься человек, который хорошо разбирается»

Валерий Кечинов высказался о возможном приходе в футбол.

«Футболом должен заниматься человек, который хорошо в нем разбирается. Я не знаю, насколько хорошо Хабиб разбирается в футболе.

Понятно, у него есть связи и влияние. Наверное, Хабиб может что-то привнести в российский футбол. Однако я не знаю, насколько хорошо он разбирается в футболе.

Футбол – не единоборства. В мире его все знают, но в футболе есть свои нюансы, которые могут быть для него непонятны», – сказал бывший игрок «Спартака».

Камил Гаджиев: «Мне кажется, Хабиб поглубже окунется в футбол, он хорошо в нем разбирается»

Хабиб не планирует идти в политику и может заняться бизнесом, связанным с футболом