Кечинов о Хабибе в футболе: «У него есть связи и влияние, но этим должен заниматься человек, который хорошо разбирается»

Теги Спартак премьер-лига Россия UFC Валерий Кечинов легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Чемпионат.com Бокс/MMA/UFC

Валерий Кечинов высказался о возможном приходе Хабиба Нурмагомедова в футбол.

«Футболом должен заниматься человек, который хорошо в нем разбирается. Я не знаю, насколько хорошо Хабиб разбирается в футболе.

Понятно, у него есть связи и влияние. Наверное, Хабиб может что-то привнести в российский футбол. Однако я не знаю, насколько хорошо он разбирается в футболе.

Футбол – не единоборства. В мире его все знают, но в футболе есть свои нюансы, которые могут быть для него непонятны», – сказал бывший игрок «Спартака».

Камил Гаджиев: «Мне кажется, Хабиб поглубже окунется в футбол, он хорошо в нем разбирается»

Хабиб не планирует идти в политику и может заняться бизнесом, связанным с футболом

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6 комментариев

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Александр Жердин
Ответ Тренерские конспекты Бормана
А почему бы и нет? Вон депутат всего за год вывел крепкие Химки в лучшую лигу мира.
Ну депутаты - это отдельная тема. Вы видели или может знаете хоть одну сферу деятельности которую они не испоганили своими решениями?
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Мосгорсуд
Будет первым тафгаем в РПЛ в футболе))
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mnogokotin-
если будет вкладываться, то все только за
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JustF0rTheW1n322
Что ж он сразу футболистом не стал?
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Тренерские конспекты Бормана
А почему бы и нет? Вон депутат всего за год вывел крепкие Химки в лучшую лигу мира.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Бред про юзеров. Пускай Кебаб хотя бы зарегается и достигнет статуса суперзвезды. Тогда и поговорим)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Криштиану Роналду
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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