Хабиб: «С нормальными соперниками Конор выглядит как испуганная курица»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Дональд Серроне Конор Макгрегор Чемпионат.com натив Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от последних поединков с участием бывшего чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора.

«Посмотрите на Конора. Он же дрался с Серроне. Выглядел как лев. Вышел драться с нормальными и выглядел как испуганная курица.

Топ-соперники показывают, чего ты стоишь. Бой с Серроне не покажет уровень», – сказал Нурмагомедов.

В последних двух боях Макгрегор досрочно уступил Дастину Порье.

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