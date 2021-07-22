Хабиб: «С нормальными соперниками Конор выглядит как испуганная курица»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от последних поединков с участием бывшего чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора.
«Посмотрите на Конора. Он же дрался с Серроне. Выглядел как лев. Вышел драться с нормальными и выглядел как испуганная курица.
Топ-соперники показывают, чего ты стоишь. Бой с Серроне не покажет уровень», – сказал Нурмагомедов.
В последних двух боях Макгрегор досрочно уступил Дастину Порье.
Хабиб о ситуации в Афганистане: «Я не имею никакого отношения к этому. Не хотел бы обсуждать политический момент за 1000 км от нас»
Хабиб о трештокерах: «Пусть они делают за нас эту грязную работу, а мы будем заходить и бить их»