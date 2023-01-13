Генри Сехудо: «Рад, что Хабиб осознал, что важно в его жизни. Поздравляю его с новыми начинаниями»

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо отреагировал на решение покинуть индустрию ММА.

«Я еще больше начал уважать Хабиба из-за этого поступка. Я его понимаю и прекрасно знаю, какое количество перелетов ему пришлось совершить за это время.

Люди не знают, на каком уровне это все находится. Если бы я не имел возможность наблюдать, как растет моя дочь, как начинает ходить и говорить, то просто не понимал бы, куда потратил свое время.

Я очень рад, что Хабиб осознал, что важно в его жизни. В конце концов, он добился большего, чем многие бойцы. От всего сердца, Хабиб, я тебя понимаю. Поздравляю с новыми начинаниями, семья – это все», – сказал Сехудо.

Хавьер Мендес: «Сказал Хабибу, что он может вернуться, если захочет. Но он предпочитает оставаться с семьей»

Почему Хабиб ушел из MMA и чем теперь займется? Что будет с его промоушеном? А как же тренерство и работа с Махачевым?