Хабиб: «Глобальная цель? Воспитать олимпийского чемпиона по вольной борьбе»
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал глобальную цель в тренерской жизни.
«Я бы хотел, чтобы из моего зала вышел олимпийский чемпион по вольной борьбе. Но я понимаю, что это не цель 2024-го и не 2028-го.
Я для этого все условия создаю – у нас там и вольники, и грепплеры, и другие виды спорта. Но хотелось был воспитать вольника. Как говорил отец, для этого есть материал, чтобы работать. Есть голодные и мотивированные ученики. Но это будет нелегко, 100%», – сказал Нурмагомедов.
Хабиб: «Быть наставником намного тяжелее, чем просто бойцом»
Почему Хабиб ушел из MMA и чем теперь займется? Что будет с его промоушеном? А как же тренерство и работа с Махачевым?
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