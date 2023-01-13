Хабиб: «Глобальная цель? Воспитать олимпийского чемпиона по вольной борьбе»

Бывший чемпион в легком весе назвал глобальную цель в тренерской жизни.

«Я бы хотел, чтобы из моего зала вышел олимпийский чемпион по вольной борьбе. Но я понимаю, что это не цель 2024-го и не 2028-го.

Я для этого все условия создаю – у нас там и вольники, и грепплеры, и другие виды спорта. Но хотелось был воспитать вольника. Как говорил отец, для этого есть материал, чтобы работать. Есть голодные и мотивированные ученики. Но это будет нелегко, 100%», – сказал Нурмагомедов.

Хабиб: «Быть наставником намного тяжелее, чем просто бойцом»

Почему Хабиб ушел из MMA и чем теперь займется? Что будет с его промоушеном? А как же тренерство и работа с Махачевым?