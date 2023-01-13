Хабиб: «Быть наставником намного тяжелее, чем просто бойцом»

Бывший чемпион в легком весе рассказал, почему работать тренером тяжелее, чем быть бойцом.

«Быть наставником намного тяжелее, чем просто бойцом. Когда я был действующим спортсменом, я мог контролировать только свою карьеру, бойцовскую жизнь. Сейчас же приходится контролировать, следить за ними, а это очень тяжелом. И когда они становятся звездами, чемпионами, у них появляется свое мнение, это очень тяжело.

Они говорят, что от меня не дождешься похвалы. Но я всегда им говорю, что я здесь не для похвалы, а для того, чтобы показывать ваши минусы и недоработки.

Может, я неправ, но результат пока показывает, что мы двигаемся в правильную сторону», – сказал Нурмагомедов.

7 января стало известно, что Хабиб ушел из индустрии ММА.

Почему Хабиб ушел из MMA и чем теперь займется? Что будет с его промоушеном? А как же тренерство и работа с Махачевым?

Хавьер Мендес: «Сказал Хабибу, что он может вернуться, если захочет. Но он предпочитает оставаться с семьей»