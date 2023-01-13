Хабиб: «Быть наставником намного тяжелее, чем просто бойцом»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему работать тренером тяжелее, чем быть бойцом.

«Быть наставником намного тяжелее, чем просто бойцом. Когда я был действующим спортсменом, я мог контролировать только свою карьеру, бойцовскую жизнь. Сейчас же приходится контролировать, следить за ними, а это очень тяжелом. И когда они становятся звездами, чемпионами, у них появляется свое мнение, это очень тяжело.

Они говорят, что от меня не дождешься похвалы. Но я всегда им говорю, что я здесь не для похвалы, а для того, чтобы показывать ваши минусы и недоработки.

Может, я неправ, но результат пока показывает, что мы двигаемся в правильную сторону», – сказал Нурмагомедов.

7 января стало известно, что Хабиб ушел из индустрии ММА.

Почему Хабиб ушел из MMA и чем теперь займется? Что будет с его промоушеном? А как же тренерство и работа с Махачевым?

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5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Степанов
Ответ himagomedov@icloud.com
Ну нам не интересны твои новости, и мы еще знаем что ты лицемер, и еще и весогонщик тот еще, и от тони ты убегал, да и вообще случайно ты чемпионом стал от 11 номера. Да и мировая известность у тебя случайно, и лямы на карте тоже. Пойдем мы пиво пить ведь это наше единственное достижение, только еще пену вытрем со рта, а то как только имя Хабиб слышим эпилепсия начинается
Нам неинтересно, но мы будем комментировать каждую новость и капать желчью, ведь так проще самоутверждаться.
А еще будем мусолить целую вечность темы про вес и избегание Тони, которого в итоге только ленивый не переехал.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Luffy Die
Ответ himagomedov@icloud.com
Ну нам не интересны твои новости, и мы еще знаем что ты лицемер, и еще и весогонщик тот еще, и от тони ты убегал, да и вообще случайно ты чемпионом стал от 11 номера. Да и мировая известность у тебя случайно, и лямы на карте тоже. Пойдем мы пиво пить ведь это наше единственное достижение, только еще пену вытрем со рта, а то как только имя Хабиб слышим эпилепсия начинается
))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr_Larsen
Такой себе наставник, умение говорить своим подопечным о их сильных сторонах или прогрессе так же важно, как и говорить о недостатках
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Se Ba
Ну все, ударился в философию окончательно.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
himagomedov@icloud.com
Ну нам не интересны твои новости, и мы еще знаем что ты лицемер, и еще и весогонщик тот еще, и от тони ты убегал, да и вообще случайно ты чемпионом стал от 11 номера. Да и мировая известность у тебя случайно, и лямы на карте тоже. Пойдем мы пиво пить ведь это наше единственное достижение, только еще пену вытрем со рта, а то как только имя Хабиб слышим эпилепсия начинается
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-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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