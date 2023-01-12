Артур Бетербиев: «Моя команда предлагала Усику бой, но они даже не ответили на предложение»
Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев сообщил, что в свое время предлагал бой чемпиону WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александру Усику.
«Я не говорю, что хочу бой с Усиком, потому что сейчас он тяжеловес, а я полутяж. Я даже не крузер.
Если бы я выступал в первом тяжелом дивизионе, то попробовал бы к нему подняться, но сейчас я об Усике не думаю, у меня и без этого дел хватает.
Если он спустится в крузера? Когда он выиграл там все четыре пояса, моя команда предложила его команде провести очный бой.
Мы оба были чемпионами, я владел титулом IBF в полутяжах. Но они даже не ответили на предложение. Могу сказать так: в первом тяжелом весе я обязательно попытаюсь обеспечить ему проблемы», – сказал Бетербиев.
В любителях россиянин и украинец дрались трижды: в первом поединке победил Бетербиев, в двух последующих – Усик.
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С чего Усик должен был опускаться в полутяжи ради твоего пояса? Самому было слабо подняться в крузеры?