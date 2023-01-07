Майк Тайсон: «Усик победит всех. Он очень умный и интеллигентный»
Легендарный боксер Майк Тайсон высоко отозвался про чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александре Усике.
«Я думаю, Усик победит всех. Он очень умный и интеллигентный, при этом неуклюжий на ринге.
Я думаю, Александр – большой соперник для любого боксера», – сказал Тайсон.
В первой половине 2023-го Усик должен подраться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона.
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Но как-то злиться на Дашу (в отличие от многих её коллег-лоботрясов мужского пола) особо и не выходит. Потому, что я сексист, и размышляю так: да какой с женщины спрос? По кнопкам попадает и ладно!