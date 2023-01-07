Майк Тайсон: «Усик победит всех. Он очень умный и интеллигентный»

Теги Майк Тайсон тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик - Фьюри Бокс/MMA/UFC

Легендарный боксер Майк Тайсон высоко отозвался про чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александре Усике.

«Я думаю, Усик победит всех. Он очень умный и интеллигентный, при этом неуклюжий на ринге.

Я думаю, Александр – большой соперник для любого боксера», – сказал Тайсон.

В первой половине 2023-го Усик должен подраться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона.

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6 комментариев

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Gera219
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Ответ ДЖИН
Не верю что он снесет Цыганского Короля. У кого какие мнения. Но цыган его карьеру окончит. Украм не обижаться, но после всего что я видел за 2022 год, желаю вам поражений на всех фронтах! Слава Русскому миру!
Да Фьюри его сломает и ментально и физически
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ɔculpa
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Английский (впрочем как и русский) Даши Смит (напрасно что ли у неё русско-английское имя) как всегда до смешного плох)
Но как-то злиться на Дашу (в отличие от многих её коллег-лоботрясов мужского пола) особо и не выходит. Потому, что я сексист, и размышляю так: да какой с женщины спрос? По кнопкам попадает и ладно!
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pam pam
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Усик может доставить проблем Фьюри и если он добудет победу, то станет номером один всех времен
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Виктор Юрин
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Взгляд Усика в фото с чубом взгляд дебила.
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Крыс Пол
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Неуклюжий в ринге? Дашка снова радует.
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ДЖИН
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Не верю что он снесет Цыганского Короля. У кого какие мнения. Но цыган его карьеру окончит. Украм не обижаться, но после всего что я видел за 2022 год, желаю вам поражений на всех фронтах! Слава Русскому миру!
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-7
-6
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