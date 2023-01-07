Майк Тайсон: «Усик победит всех. Он очень умный и интеллигентный»

Легендарный боксер высоко отозвался про чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе .

«Я думаю, Усик победит всех. Он очень умный и интеллигентный, при этом неуклюжий на ринге.

Я думаю, Александр – большой соперник для любого боксера», – сказал Тайсон.

В первой половине 2023-го Усик должен подраться с за звание абсолютного чемпиона.

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