Сехудо посоветовал Уиттакеру перейти в полутяжелый вес: «Роберт может стать чемпионом»

Бывший двойной чемпион и олимпийский чемпион по вольной борьбе поделился мнением о перспективах .

Напомним, что в начале 2023 года австралиец должен был подраться с , однако бой был отменен из-за переговоров бразильца с промоушеном о новом контракте.

«Что делать после его срыва боя с Костой? Дайте ему поединок в полутяжелом весе. Я думаю, Роберт невероятным образом проявит себя в этой категории.

Он даже может стать чемпионом. На его месте я бросил бы вызов самому большому и страшному полутяжеловесу из свободных.

В случае победы можно будет замахнуться и на пояс полутяжелого дивизиона», – сказал Сехудо.

«Очень жаль такое говорить, но это правда». Уиттакер подтвердил отмену боя с Костой

Коста – об отмене боя с Уиттакером: «Я хотел новых условий, это главное событие в Австралии»