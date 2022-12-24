Сехудо посоветовал Уиттакеру перейти в полутяжелый вес: «Роберт может стать чемпионом»

Теги UFC Генри Сехудо полутяжелый вес (MMA) Роберт Уиттакер Пауло Коста Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо поделился мнением о перспективах Роберта Уиттакера.

Напомним, что в начале 2023 года австралиец должен был подраться с Пауло Костой, однако бой был отменен из-за переговоров бразильца с промоушеном о новом контракте.

«Что делать после его срыва боя с Костой? Дайте ему поединок в полутяжелом весе. Я думаю, Роберт невероятным образом проявит себя в этой категории.

Он даже может стать чемпионом. На его месте я бросил бы вызов самому большому и страшному полутяжеловесу из свободных.

В случае победы можно будет замахнуться и на пояс полутяжелого дивизиона», – сказал Сехудо.

«Очень жаль такое говорить, но это правда». Уиттакер подтвердил отмену боя с Костой

Коста – об отмене боя с Уиттакером: «Я хотел новых условий, это главное событие в Австралии»

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2 комментария

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Джон Сакримони
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Он в среднем не отличается габаритами. А в полутяжах и вовсе будет мелковат
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artem klishin
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по мне, так есть высокий риск улететь в нокаут. Роберт уже давненько сам никого не нокаутировал в среднем весе (с 2017 года). В полутяжелом это будет сделать еще сложнее, значит ему опять придется 25 минут (в лучшем случае) участвовать в перестрелках с более крупными бойцами.
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