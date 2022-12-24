Сехудо посоветовал Уиттакеру перейти в полутяжелый вес: «Роберт может стать чемпионом»
Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо поделился мнением о перспективах Роберта Уиттакера.
Напомним, что в начале 2023 года австралиец должен был подраться с Пауло Костой, однако бой был отменен из-за переговоров бразильца с промоушеном о новом контракте.
«Что делать после его срыва боя с Костой? Дайте ему поединок в полутяжелом весе. Я думаю, Роберт невероятным образом проявит себя в этой категории.
Он даже может стать чемпионом. На его месте я бросил бы вызов самому большому и страшному полутяжеловесу из свободных.
В случае победы можно будет замахнуться и на пояс полутяжелого дивизиона», – сказал Сехудо.
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