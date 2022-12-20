«Очень жаль такое говорить, но это правда». Уиттакер подтвердил отмену боя с Костой
Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер сообщил, что его бой с Пауло Костой 11 февраля в австралийском Перте не состоится.
«Очень жаль такое говорить, но это правда. Бой с Костой отменен, хотя UFC делали все, что в их силах.
Насколько я понимаю, они дали ему новый контракт, чтобы он принял бой, но он все равно не согласился. Так что да, бой в Перте не состоится.
Я был готов тренироваться в Рождество, тренироваться на Новый год. Мы уже глубоко погрузились в подготовку.
Все знают, как тяжело я тренируюсь, и у меня довольно длительные тренировочные лагеря. Я думал провести бой и отправиться с семьей на отдых, купить детям новые игрушки, потратить немного денег, заплатить за жилье, но все это придется отложить, поэтому я очень расстроен», – сказал Уиттакер.
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