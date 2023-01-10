Гастелум травмировался и отказался от боя с Имавовым. Его заменит Стриклэнд

Главный бой вечера на 217 в эти выходные претерпел изменения.

получил травму челюсти и выбыл из поединка с Нассурдином Имавовым. Его заменит .

Поединок пройдет не в средней, а в полутяжелой весовой категории и останется пятираундовым.

27-летний Имавов идет на серии из трех побед подряд, в последнем поединке победив Хоакина Бакли. 31-летний Стриклэнд в декабре проиграл раздельным решением судей Джареду Каннониру.

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