Гастелум травмировался и отказался от боя с Имавовым. Его заменит Стриклэнд
Главный бой вечера на UFC Fight Night 217 в эти выходные претерпел изменения.
Келвин Гастелум получил травму челюсти и выбыл из поединка с Нассурдином Имавовым. Его заменит Шон Стриклэнд.
Поединок пройдет не в средней, а в полутяжелой весовой категории и останется пятираундовым.
27-летний Имавов идет на серии из трех побед подряд, в последнем поединке победив Хоакина Бакли. 31-летний Стриклэнд в декабре проиграл раздельным решением судей Джареду Каннониру.
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