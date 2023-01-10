Гастелум травмировался и отказался от боя с Имавовым. Его заменит Стриклэнд

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) средний вес (MMA) Келвин Гастелум UFC Fight Night Шон Стриклэнд Нассурдин Имавов Бокс/MMA/UFC

Главный бой вечера на UFC Fight Night 217 в эти выходные претерпел изменения.

Келвин Гастелум получил травму челюсти и выбыл из поединка с Нассурдином Имавовым. Его заменит Шон Стриклэнд.

Поединок пройдет не в средней, а в полутяжелой весовой категории и останется пятираундовым.

27-летний Имавов идет на серии из трех побед подряд, в последнем поединке победив Хоакина Бакли. 31-летний Стриклэнд в декабре проиграл раздельным решением судей Джареду Каннониру.

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5 комментариев

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Фуля
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Не люблю вешать ярлыки по национальностям, но Гастеллум - это прям стереотипичный мексиканец. Все маньяна. Все завтра. Мог бы драться в полусреднем, если бы не налегал на бурито. А он с трудом даже в среднюю категорию влезает. Его звёздный час был в бою с Адесаньей. А дальше - только крутое пике
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il buono
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Ответ Давид Кочинян
Ему уже давно на выход пора, а он в главном бою вечера и срывает его. Обычный латиномешок 🍔
Смешно, когда клавиатурные воины называют мешками бойцов из топ-15
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Van Pelt
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Два юфс подряд в мейнивенте нач ждет хождение Стрикленда по кругу ...
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Давид Кочинян
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Ему уже давно на выход пора, а он в главном бою вечера и срывает его. Обычный латиномешок 🍔
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Гусейн Магомедрасулов
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Это на руку Имавову. Стрикленд ниже классом, но хайпа больше
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