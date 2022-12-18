Стриклэнд про поражение Каннониру: «Снимаю шляпу перед Джаредом, но ему помогли судьи»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Джаред Каннонир Шон Стриклэнд Бокс/MMA/UFC

Шон Стриклэнд прокомментировал поражение от Джареда Каннонира на UFC Vegas 66.

«Я чертов лузер. Снимаю шляпу перед Джаредом, но ему помогли судьи, которые, черт возьми, хреново выполняют свою работу.

Взгляните на статистику и на то, сколько ударов я ему нанес. Ко мне подходят эксперты и говорят: «Да, чувак, хрен знает, как ты проиграл. Ты чаще попадал».

Короче, проехали. Вернусь к тренировкам и буду готовиться к следующему сопернику», – сказал Стриклэнд.

UFC Vegas 66: Царукян победил Исмагулова, Стриклэнд проиграл Каннониру и другие результаты

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные