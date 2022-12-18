Стриклэнд про поражение Каннониру: «Снимаю шляпу перед Джаредом, но ему помогли судьи»
Шон Стриклэнд прокомментировал поражение от Джареда Каннонира на UFC Vegas 66.
«Я чертов лузер. Снимаю шляпу перед Джаредом, но ему помогли судьи, которые, черт возьми, хреново выполняют свою работу.
Взгляните на статистику и на то, сколько ударов я ему нанес. Ко мне подходят эксперты и говорят: «Да, чувак, хрен знает, как ты проиграл. Ты чаще попадал».
Короче, проехали. Вернусь к тренировкам и буду готовиться к следующему сопернику», – сказал Стриклэнд.
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