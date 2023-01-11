Хабиба не будет в углу Умара Нурмагомедова в бою на UFC Fight Night 217

Бывший чемпион UFC в легком весе не будет секундировать своего двоюродного брата в бою с Раони Барселосом.

В углу Умара будут находиться , Касум Касумов и .

Бой Нурмагомедова и Барселоса состоится в рамках турнира UFC Fight Night 217, который пройдет в Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 15 января.

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