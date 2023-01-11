Хабиба не будет в углу Умара Нурмагомедова в бою на UFC Fight Night 217
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не будет секундировать своего двоюродного брата Умара Нурмагомедова в бою с Раони Барселосом.
В углу Умара будут находиться Хавьер Мендес, Касум Касумов и Али Абдель-Азиз.
Бой Нурмагомедова и Барселоса состоится в рамках турнира UFC Fight Night 217, который пройдет в Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 15 января.
Кормье – о Нурмагомедове: «Хабиб – семейный парень. Его уход из ММА доказывает, что он особенный»
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