Эдди Хирн: «Хочу, чтобы Джошуа провел четыре боя в 2023 году»

Теги тяжелый вес Энтони Джошуа Диллиан Уайт бокс Эдди Хирн Бокс/MMA/UFC

Промоутер Эдди Хирн рассказал о планах бывшего чемпиона в тяжелом весе Энтони Джошуа.

Напомним, что в августе Джошуа проиграл в реванше Александру Усику раздельным решением судей.

«Следующим шагом для Эй Джея будет боя в декабре или январе против соперника из топ-15. Он должен показать доминирующее выступление.

Джошуа обязан вернуться на победный путь, а затем оставаться активным. Я хочу, чтобы он провел четыре боя в 2023 году.

Считаю, что поединок с Диллианом Уайтом обязателен для британской публики», – сказал Хирн.

Александр Усик возглавил рейтинг P4P по версии The Ring

Усик и Джошуа 10 лет назад выиграли Олимпиаду. Украинец перед этим чуть не закончил с боксом, а англичанин мог сесть за наркоторговлю

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