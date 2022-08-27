Эдди Хирн: «Хочу, чтобы Джошуа провел четыре боя в 2023 году»

Промоутер Эдди Хирн рассказал о планах бывшего чемпиона в тяжелом весе .

Напомним, что в августе Джошуа проиграл в реванше Александру Усику раздельным решением судей.

«Следующим шагом для Эй Джея будет боя в декабре или январе против соперника из топ-15. Он должен показать доминирующее выступление.

Джошуа обязан вернуться на победный путь, а затем оставаться активным. Я хочу, чтобы он провел четыре боя в 2023 году.

Считаю, что поединок с обязателен для британской публики», – сказал Хирн.

Александр Усик возглавил рейтинг P4P по версии The Ring

Усик и Джошуа 10 лет назад выиграли Олимпиаду. Украинец перед этим чуть не закончил с боксом, а англичанин мог сесть за наркоторговлю