Василевский осудил Уайта за драку с женой: «Ну вдруг что-то случилось у нее в голове, это не повод давать сдачи»

Российский боец ММА Вячеслав Василевский поделился мнением об инциденте с участием Дэйны Уайта, подравшегося с женой на новогодней вечеринке.

По мнению Василевского, президента не оправдывает тот факт, что инициатором драки стала супруга Уайта.

«Неважно, кто это был, или еще кто-то. Тут ситуация другая – как ты можешь бить свою жену?

Девушки сами по себе эмоциональнее. Ну, вдруг что-то случилось в голове у нее, и она тебя ударила. Это не повод давать сдачи, показывать свою силу.

Когда бойцы говорят, что бить в ответ женщину можно, это говорит только об их недалекости. Ведь не думаю, что у Дэйны от такого удара жены голова отлетела», – сказал Василевский.

Кормье – о драке Уайта с женой: «Дэйна был не прав. Всю жизнь нас учат, что бить женщин нельзя»