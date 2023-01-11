Василевский осудил Уайта за драку с женой: «Ну вдруг что-то случилось у нее в голове, это не повод давать сдачи»

Теги происшествия UFC Дэйна Уайт Вячеслав Василевский Бокс/MMA/UFC

Российский боец ММА Вячеслав Василевский поделился мнением об инциденте с участием Дэйны Уайта, подравшегося с женой на новогодней вечеринке.

По мнению Василевского, президента UFC не оправдывает тот факт, что инициатором драки стала супруга Уайта.

«Неважно, кто это был, Дэйна Уайт или еще кто-то. Тут ситуация другая – как ты можешь бить свою жену?

Девушки сами по себе эмоциональнее. Ну, вдруг что-то случилось в голове у нее, и она тебя ударила. Это не повод давать сдачи, показывать свою силу.

Когда бойцы говорят, что бить в ответ женщину можно, это говорит только об их недалекости. Ведь не думаю, что у Дэйны от такого удара жены голова отлетела», – сказал Василевский.

Кормье – о драке Уайта с женой: «Дэйна был не прав. Всю жизнь нас учат, что бить женщин нельзя»

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3 комментария

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Iuasamotu
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Печально, что тема избиения женщины нашла такой позитивный отклик от некоторых российских юзеров спортса. Уже привыкли тут от них к расизму, сексизму, шовинизму, ксенофобии. Их матерей при зачатии, что тоже били и унижали, что они выросли такими мелкими уродцами? Российским женщинам нужно срочно спасаться от этих варваров
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easyjet
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(c) Иван
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Вася Енотов
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Ну всё, Дана запишет теперь покаянное видео. Если сам Василевский....
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