Василевский осудил Уайта за драку с женой: «Ну вдруг что-то случилось у нее в голове, это не повод давать сдачи»
Российский боец ММА Вячеслав Василевский поделился мнением об инциденте с участием Дэйны Уайта, подравшегося с женой на новогодней вечеринке.
По мнению Василевского, президента UFC не оправдывает тот факт, что инициатором драки стала супруга Уайта.
«Неважно, кто это был, Дэйна Уайт или еще кто-то. Тут ситуация другая – как ты можешь бить свою жену?
Девушки сами по себе эмоциональнее. Ну, вдруг что-то случилось в голове у нее, и она тебя ударила. Это не повод давать сдачи, показывать свою силу.
Когда бойцы говорят, что бить в ответ женщину можно, это говорит только об их недалекости. Ведь не думаю, что у Дэйны от такого удара жены голова отлетела», – сказал Василевский.
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