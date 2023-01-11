Кормье – о драке Уайта с женой: «Дэйна был не прав. Всю жизнь нас учат, что бить женщин нельзя»

Теги происшествия UFC Дэйна Уайт Даниэль Кормье Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье высказался о скандале с участием президента промоушена Дэйны Уайта.

Напомним, что функционер подрался с женой на новогодней вечеринке, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

«Все ждут какого-то мнения по этой ситуации. И я скажу вам – Дэйна Уайт был не прав. И он сам сказал, что допустил ошибку.

Всю жизнь нас учат, что мы не можем поднимать руку на женщину. Уайт сам говорил на камеру, что мужчина не может бить женщину. Он все понимает, и он немедленно взял на себя ответственность», – сказал Кормье.

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1 комментарий

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уличный иуда
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