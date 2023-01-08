Порье про конфликт Уайта с женой: «Никогда нельзя поднимать руку на женщину»

Бывший претендент на титул в легком весе высказался относительно драки президента промоушена со своей женой.

«Никогда нельзя поднимать руку на женщину. Не представляю, какие последствия могут возникнуть, когда кто-то его уровня управляет этим бизнесом и делает такое.

Понятия не имею, но это точно выглядит плохо», – сказал Порье.

Фанаты и бойцы заступились за Уайта: они отстаивают право мужчин защищать себя, даже если бьет женщина. Что с этим не так?

О’Мэлли поддержал Уайта в конфликте с женой: «Есть две вещи, которые нельзя смешивать – алкоголь и женщины»