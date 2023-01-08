Порье про конфликт Уайта с женой: «Никогда нельзя поднимать руку на женщину»

Теги происшествия UFC Дэйна Уайт MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Бокс/MMA/UFC

Бывший претендент на титул UFC в легком весе Дастин Порье высказался относительно драки президента промоушена Дэйны Уайта со своей женой.

«Никогда нельзя поднимать руку на женщину. Не представляю, какие последствия могут возникнуть, когда кто-то его уровня управляет этим бизнесом и делает такое.

Понятия не имею, но это точно выглядит плохо», – сказал Порье.

Фанаты и бойцы заступились за Уайта: они отстаивают право мужчин защищать себя, даже если бьет женщина. Что с этим не так?

О’Мэлли поддержал Уайта в конфликте с женой: «Есть две вещи, которые нельзя смешивать – алкоголь и женщины»

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1 комментарий

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Анастасия Плинтусова
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