Порье про конфликт Уайта с женой: «Никогда нельзя поднимать руку на женщину»
Бывший претендент на титул UFC в легком весе Дастин Порье высказался относительно драки президента промоушена Дэйны Уайта со своей женой.
«Никогда нельзя поднимать руку на женщину. Не представляю, какие последствия могут возникнуть, когда кто-то его уровня управляет этим бизнесом и делает такое.
Понятия не имею, но это точно выглядит плохо», – сказал Порье.
Фанаты и бойцы заступились за Уайта: они отстаивают право мужчин защищать себя, даже если бьет женщина. Что с этим не так?
О’Мэлли поддержал Уайта в конфликте с женой: «Есть две вещи, которые нельзя смешивать – алкоголь и женщины»
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