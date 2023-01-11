Василевский – о бое со Шлеменко: «Это интересно всем, кроме Саши. Он лучше подерется с мешком из-за границы»

Теги Александр Шлеменко Вячеслав Василевский Бокс/MMA/UFC

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский заявил, что Александр Шлеменко отказался от поединка с ним.

«Этот бой был бы интересен всем, кроме Саши Шлеменко. Он всем говорит, что ему это не интересно. Это просто защитная реакция.

Саша лучше опять подерется с каким-нибудь мешком из-за границы, которому еще и проиграет.

И скажет потом, что это была суперзвезда. Нежели подерётся со мной в бою, который интересен людям.

Знаю, что по поводу нашего со Шлеменко поединка были предложения по боксу, но Александр эти предложения отверг», – сказал Вячеслав.

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5 комментариев

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Алексей Головин
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Ответ Marakushev
Интересная у тебя интерпретация ответа: "пока не попался на удушку". Получается, надо все бои реваншировать, где соперник вел по очкам, а потом засыпал?) Я в целом Саню не защищаю, он действительно сдал, много критикует коллег, занимается не совсем спортивными мероприятими, но с кем вообще последние бои проводил Слава? В поп-мма с Жангоразовым, у которого почти отрицательный рекорд? С Никитой Солониным, который не дерется несколько лет? А последняя оппозиция в лице Бархударяна "переехала" не заметив. Шлеменко дрался пусть не с топ бойцами, но с проффесионалами, дал хороший отпор (да проиграл, но бился), поэтому честно говоря, Я не согласен с тезисом Славы: Это интересно всем Нет же, не интересно.
твоё мнение объективно необъективно так как ты не все) я бы вот посмотрел бой. в нём есть эмоция. жажда мести в нём есть.
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Marakushev
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Ответ Александр Степанов
По хорошему оба боя оставили вопросы. В первом бою бой был равным, можно было и Василевскому отдать. Во втором бою Василевский вел пока не попался на удушку. Если подерутся по боксу, Саша уже не задушит и бэкфист не пробьет. Вот и не соглашается) И прав в целом)
Интересная у тебя интерпретация ответа: "пока не попался на удушку". Получается, надо все бои реваншировать, где соперник вел по очкам, а потом засыпал?)

Я в целом Саню не защищаю, он действительно сдал, много критикует коллег, занимается не совсем спортивными мероприятими, но с кем вообще последние бои проводил Слава? В поп-мма с Жангоразовым, у которого почти отрицательный рекорд? С Никитой Солониным, который не дерется несколько лет? А последняя оппозиция в лице Бархударяна "переехала" не заметив.

Шлеменко дрался пусть не с топ бойцами, но с проффесионалами, дал хороший отпор (да проиграл, но бился), поэтому честно говоря, Я не согласен с тезисом Славы: Это интересно всем

Нет же, не интересно.
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Александр Степанов
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Ответ Marakushev
Ну вообще имеет право. Он тебя так то два раза побил
По хорошему оба боя оставили вопросы. В первом бою бой был равным, можно было и Василевскому отдать. Во втором бою Василевский вел пока не попался на удушку.

Если подерутся по боксу, Саша уже не задушит и бэкфист не пробьет. Вот и не соглашается)
И прав в целом)
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Drob003
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Да всё, ветерок уже отбитый весь, теперь он эксперт не на ринге, а в области треш токинга, скоро бухать начнёт, а потом и с Саньком Емельянским задружится
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Marakushev
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Ну вообще имеет право.
Он тебя так то два раза побил
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