Василевский – о бое со Шлеменко: «Это интересно всем, кроме Саши. Он лучше подерется с мешком из-за границы»
Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский заявил, что Александр Шлеменко отказался от поединка с ним.
«Этот бой был бы интересен всем, кроме Саши Шлеменко. Он всем говорит, что ему это не интересно. Это просто защитная реакция.
Саша лучше опять подерется с каким-нибудь мешком из-за границы, которому еще и проиграет.
И скажет потом, что это была суперзвезда. Нежели подерётся со мной в бою, который интересен людям.
Знаю, что по поводу нашего со Шлеменко поединка были предложения по боксу, но Александр эти предложения отверг», – сказал Вячеслав.
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Вячеслав Василевский: «Шлеменко ничего великого не сделал. Провел 70 боев? Большинство из них было с мешками, а некоторым он еще и проиграл»
Я в целом Саню не защищаю, он действительно сдал, много критикует коллег, занимается не совсем спортивными мероприятими, но с кем вообще последние бои проводил Слава? В поп-мма с Жангоразовым, у которого почти отрицательный рекорд? С Никитой Солониным, который не дерется несколько лет? А последняя оппозиция в лице Бархударяна "переехала" не заметив.
Шлеменко дрался пусть не с топ бойцами, но с проффесионалами, дал хороший отпор (да проиграл, но бился), поэтому честно говоря, Я не согласен с тезисом Славы: Это интересно всем
Нет же, не интересно.
Если подерутся по боксу, Саша уже не задушит и бэкфист не пробьет. Вот и не соглашается)
И прав в целом)
Он тебя так то два раза побил