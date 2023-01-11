Василевский – о бое со Шлеменко: «Это интересно всем, кроме Саши. Он лучше подерется с мешком из-за границы»

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский заявил, что отказался от поединка с ним.

«Этот бой был бы интересен всем, кроме Саши Шлеменко. Он всем говорит, что ему это не интересно. Это просто защитная реакция.

Саша лучше опять подерется с каким-нибудь мешком из-за границы, которому еще и проиграет.

И скажет потом, что это была суперзвезда. Нежели подерётся со мной в бою, который интересен людям.

Знаю, что по поводу нашего со Шлеменко поединка были предложения по боксу, но Александр эти предложения отверг», – сказал Вячеслав.

Василевский про уход Хабиба из ММА: «У него накопилась моральная усталость от единоборств и всего, что с ними связано»

Вячеслав Василевский: «Шлеменко ничего великого не сделал. Провел 70 боев? Большинство из них было с мешками, а некоторым он еще и проиграл»