Василевский – о бое Исмаилова и Шлеменко: «Саша выживал. Он ничего не показал»

Теги Александр Шлеменко Вячеслав Василевский Магомед Исмаилов Бокс/MMA/UFC

Российский боец ММА Вячеслав Василевский назвал слабым выступление Александра Шлеменко в поединке с Магомедом Исмаиловым.

«Исмаилов вел бой, Шлеменко оборонялся, выживал. Его задачей было отстоять свой гонорар, просто не упасть. Саша ничего не показал, кроме того, что он достоял.

В целом, ничего не было с его стороны в этом поединке. Забрал ли он хоть раунд? Нет, конечно», – сказал Василевский.

Василевский – о бое Исмаилова и Шлеменко: «Саша дерется как новичок»

Василевский – о позиции Минеева по СВО: «Нельзя хайповать на этих вещах»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные