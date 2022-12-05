Василевский – о бое Исмаилова и Шлеменко: «Саша выживал. Он ничего не показал»

Российский боец ММА Вячеслав Василевский назвал слабым выступление в поединке с .

«Исмаилов вел бой, Шлеменко оборонялся, выживал. Его задачей было отстоять свой гонорар, просто не упасть. Саша ничего не показал, кроме того, что он достоял.

В целом, ничего не было с его стороны в этом поединке. Забрал ли он хоть раунд? Нет, конечно», – сказал Василевский.

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