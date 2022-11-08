Василевский – о бое Исмаилова и Шлеменко: «Саша дерется как новичок»

Теги Александр Шлеменко Вячеслав Василевский Магомед Исмаилов RCC Исмаилов - Шлеменко Бокс/MMA/UFC

Российский боец ММА Вячеслав Василевский считает Магомеда Исмаилова явным фаворитом боя против Александра Шлеменко.

«В их противостоянии с Исмаиловым нет спортивной составляющей. Сейчас Саша дерется как новичок. Магомед вынесет его в одну калитку.

Не знаю, что Шлеменко может ему противопоставить. У Александра всегда был козырь – крепкая голова, он хорошо держал удары, мог идти в обмены и быть в них успешным. Сейчас голова особо не держит», – сказал Василевский.

Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов проведут поединок 3 декабря (Sport24)

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